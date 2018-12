Ein Unbekannter ließ sich in einem Geschäft einsperren und plünderte in der Folge das Büro. Der Täter erbeutete über 10.000 Euro.

Die Polizei fahndet nach dem Dieb © APA/Gindl

Am Freitag ließ sich ein bisher unbekannter Täter offenbar in einem Warenhandelsgeschäft in Klagenfurt einsperren. Jedenfalls ist nicht klar, wie er sonst ins Gebäude eindringen konnte, ohne Spuren zu hinterlassen. In der Folge brach der Eindringling die Tür zu einem dazugehörenden Büroraum auf. Und er machte eine satte Beute. Es fehlen nämlich mehr als 10.000 Euro. Die genaue Summe wird von der Polizei nicht bekannt gegeben. Geflüchtet ist der Dieb dann durch den Notausgang bzw. das Stiegenhaus.