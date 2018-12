Seit dem 29. Dezember ist auch der Schlossteich in Keuschach für Eisläufer freigegeben.

Auch in Keutschach kann man nun aufs Eis © Julia Herzele

Die Kälte der letzten Nächte hat nun auch das Eis am Keutschacher Schlossteich wachsen lassen. Seit Samstag dem 29. Dezember ist auch der Schlossteich im Ort Keutschach für Eisläufer freigegeben. In den Ferien kann man täglich von 11 bis 20 Uhr auf das Eis, dann jeden Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Die über 2500 Quadratmeter große Eisfläche ist in den Abenstunden mit Flutlicht beleuchtet. Auch für wärmende Getränke und kleine Imbisse ist gesorgt. Das Eislaufen selbst ist gratis!