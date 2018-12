Facebook

Jopsephine-Frances Engl, Melanie Petscher und Gert Wakonig vor dem Phoenix-Café © Markus Traussnig

Weshalb kommen Besucher aus Graz oder Wien in die Klagenfurter Innenstadt? Der Lindwurm oder die Ernst-Fuchs-Kapelle sind unbestritten Ausflugsziele, doch immer mehr Besucher nennen das Phoenix-Buchcafé als Grund. Gert Wakonig und Josephine-Frances Engl haben mit der Reminiszenz an die Harry Potter-Bücher am Alten Platz einen Anziehungspunkt geschaffen, der Seinesgleichen sucht. Und zwar in ganz Europa. Mit dem „Butterbier“ – einer alkoholfreien Eigenkreation aus Malzbier und Butterscotch – und anderen Getränken und Speisen, die an das magische Universum des Hogwarts Schülers angelehnt sind, hat man ein Alleinstellungsmerkmal im umkämpften Gastro-Geschäft. „Im kommenden Jahr wollen wir uns hier weiter vertiefen“, sagt Wakonig.

Thomas Cik Mitglied der Chefredaktion Mehr von Thomas Cik

Die Frage nach einem Ableger des Potter-Cafés in einem anderen Bundesland oder nach einem weiteren Themen-Restaurant hören Wakonig und seine Ehefrau Engl zwar oft, vorerst, will man aber in Klagenfurt noch Sachen ausprobieren. „Wir haben uns bewusst für die Innenstadt entscheiden, weil das der richtige Ort für unser Geschäft ist.“