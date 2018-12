Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 27. April bittet Ernst Bauer wieder zum Stadtball in das Konzerthaus © Weichselbraun

Lange träumte Ernst Bauer von einem Stadtball, der diesen Namen auch verdient. In diesem Jahr hat er ihn – im Rahmen des 500-Jahr-Jubiläums Landeshauptstadt Klagenfurt – einfach selbst umgesetzt. Und zwar in famoser und gefeierter Manier. „Das letzte Tanzpaar hat der Geiger um vier Uhr früh vom Parkett begleitet“, erzählt der Ballvater mit Schmunzeln. Das positive Echo stößt auf Nachhall: Am 27. April wird das Konzerthaus wieder zum Ballsaal. Ein Termin, der bewusst außerhalb der Ballsaison gesetzt ist. „Weil Klagenfurt um diese Jahreszeit so schön ist und wir scho hoffen, dass der eine oder andere Gast von auswärts kommt und ein paar Tage bleibt.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.