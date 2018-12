Facebook

Am Sonntag verstärkt sich die Nordwestströmung in der Höhe merklich und der Wind kann tagsüber sogar bis in einige Niederungen durchgreifen und sogar stärker sein. Dazu gibt es besonders im Norden unseres Landes teilweise auch dichter Wolken. Es sollte jedoch zumeist trocken bleiben. Nach Süden hin lockert der Wind die Wolken häufiger auf und es wird somit in diesen Regionen auch für längere Zeit sonnig sein, vor allem in den südlichsten Regionen unseres Landes. "Die Temperaturen sind weiterhin deutlich zu hoch für die Jahreszeit und erinnern in manchen Regionen eher an den Frühling als an den Winter", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen im Raum Ferlach auf Werte nahe plus 7 Grad.