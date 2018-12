Tierquälerei Kätzchen im Müllsack in Sattnitz "entsorgt"

Ein besonders schlimmer Fall von Tierquälerei hat sich am Stefanitag in Klagenfurt zugetragen. Kleine Katze wurde in Müllsack in die eiskalte Sattnitz geworfen. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät.

Hündin Nanu konnte den Sack ans Ufer bringen © Tierschutz Aktiv

Für Entsetzen und Empörung sorgt am Freitag ein Posting von "Tierschutz Aktiv" auf Facebook. Martina Raschl, Kassier beim Verein, schildert darin einen Vorfall, der sich bereits am Stefanitag in Klagenfurt zugetragen hat. Am Abend war sie mit ihrer Hündin Nanu entlang der Sattnitz spazieren. Auf Höhe des Stadions entdeckte Raschl plötzlich einen gelben Müllsack im eiskalten Wasser treibend. "Ich hatte so ein Gefühl. Der Gedanke, dass da ein Tier drinnen sein könnte, ließ mich nicht los", schildert Raschl. Sie ließ ihren Hund ins Wasser und versuchte ihn zu animieren, den Sack aus dem Wasser zu apportieren. Aufgrund der starken Strömung kein leichtes Unterfangen. Erst nach einiger Zeit gelang es Nanu, den Sack tatsächlich ans Ufer zu bringen.

