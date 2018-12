Facebook

Das Feuer hat großen Schaden angerichtet © APA/BERUFSFEUERWEHR KLAGENFURT

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Welzenegg. In der Wohnung einer 74-jährigen Frau im vierten Stock war Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar hatte gegen 3.45 Uhr Alarm geschlagen. Die Berufsfeuerwehr rettete die bereits bewusstlose Frau aus der Wohnung. Sie wurde in kritischem Zustand ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Von dort gab es Freitagvormittag die Auskunft, die Frau sei vorerst stabil, werde aber nach wie vor intensivmedizinisch betreut.