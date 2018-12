Am Freitag ist es relativ mild. Am Vormittag ziehen dichtere Wolkenfelder durchs Land.

Ein Spaziergang am See bietet sich am Nachmittag an © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Unser Land liegt am Freitag nur am Rand eines Hochdruckgebietes im Bereich einer nordwestlichen Höhenströmung. Dabei ziehen tagsüber zunächst vermehrt dichtere Wolkenfelder in höheren und in mittelhohen Luftschichten durch. Somit zeigt sich vorerst auch nur hin und wieder die Sonne.

Im weiteren Tagesverlauf ziehen die Wolken weiter und es setzt sich die Sonne wieder etwas besser in Szene. Dazu ist es relativ mild und vor allem in den Mittelgebirgslagen am Nachmittag auch recht angenehm. Die Temperaturen steigen zum Beispiel in Rosegg auf Werte bis knapp an die +3 Grad. "Das eher milde Wetter in der Höhe wirkt sich auf viele, kreislauflabile Menschen negativ aus und deshalb sind Kopfschmerzen oder sogar Schwindelattacken nicht allzu selten", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger.