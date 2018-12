Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Maier und Sponsorin Alexandra Assaloni mit einem Teil der gekauften Kleidung © Madlener/Pössenbacher

Manfred Schein, Inhaber des Café Benedikt am Benediktinerplatz in Klagenfurt, hilft seit Jahren mit Benefiz-Veranstaltungen bedürftigen Kindern in der Landeshauptstadt. Beim diesjährigen Oktoberfest mit Benefiz-Tombola und Live-Musik vom Hauskant'n Trio, den Ebenthaler Junioren aus der Musikschule Werner Katolnig, dem Duo Kärnten und Überraschungsgast Paco Lorente wurde ein vierstelliger Betrag angesammelt. Die Künstler Johann Holzfeind-Wieltschnig, Centauri Alpha und Christian Zablatnik spendeten Werke für die Tombola.