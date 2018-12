Die Bluesbreakers laden am 28. Dezember zum Jubiläumskonzert in die Theaterhalle 11 in Klagenfurt.

Die Formation ist eine fixe Größe in der österreichischen Musikszene © Privat/Gab

Sie sind eine fixe Größe in der österreichischen Musikszene. In den 35 Jahren ihres Bestehens gaben die Bluesbreakers mehr als 1800 Konzerte im In- und Ausland.

Ihr Jubiläum begehen Dieter Themel, Arthur Ottowitz, Jörg Friessnegg und Helmut Spreitzer am Freitag, 28. Dezember, mit einem Konzert in der Theaterhalle 11 in Klagenfurt.

Konzert Theaterhalle 11, Messeplatz. 28. 12., 20 Uhr. Tel. (0463) 310 300, www.klagenfurterensemble.at