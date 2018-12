Kleine Zeitung +

Klagenfurt Nachbar alarmierte Feuerwehr: Frau aus Wohnung gerettet

In der Nacht wurde die Klagenfurter Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Welzenegg gerufen. Eine Frau lag bewusstlos hinter der Eingangstür. Ein Hund und eine Katze verendeten.