Am Christtag wurden in Klagenfurt mehrere Zeitungskassen aufgebrochen. Die Polizei konnte die beiden Täter schnell ausforschen, bei einem wurde Cannabis sichergestellt.

(Sujetbild) © APA/BARBARA GINDL

Gegen Dienstagnachmittag brachen ein 23-jähriger Klagenfurter und sein 16-jähriger Kumpel in einem Wohnort in der Landeshauptstadt sieben Zeitungskassen auf. Sie erbeuteten Bargeld in geringer Höhe. Die Polizei konnte die Beiden jedoch nach einer kurzen Fahndung in der Nähe der Tatorte anhalten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Beim 16-jährigen Burschen, der aus Rumänien stammt, konnten neben dem gestohlenen Geld auch 5 Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden.