Am Heiligen Abend gegen 2 Uhr früh überfiel ein Mann eine Tankstelle. Er bedrohte den Tankwart und Kunden mit einer Waffe. Der Räuber konnte nach kurzer Flucht verhaftet werden.

© Klz/Weichselbraun

Am 24. Dezember gegen 2 Uhr früh marschierte ein Mann mit einer Waffe in eine Klagenfurter Tankstelle. Dort bedrohte er mehrere Kunden und den Tankwart mit einer Waffe. Der teilweise vermummte Mann forderte den Tankstellen-Mitarbeiter auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Das soll der Angestellte aber verweigert haben, zumal die Kasse über ein Sicherheitssystem verfügen soll, das der Mitarbeiter nicht einfach so außer Kraft setzen kann.