Der VS Ottmanach, einer von zwei Volksschulen der Gemeinde Magdalensberg droht die Schließung. In St. Thomas soll ein Schulzentrum entstehen. Das befürwortet auch der Elternverein der VS Ottmanach, der aber gegen deren Schließung ist.

Ottmanach könnte in ein paarJahren keine Volksschule mehr haben © Lobitzer

Die VS Ottmanach, eine von zwei Volksschulen der Gemeinde Magdalensberg, steht innerhalb der nächsten paar Jahre vor der Schließung. „ Dahinter steckt eine exakte Analyse“, sagt Bürgermeister Andreas Scherwitzl: „In Ottmanach gehen uns die Kinder aus.“ Das bestätigt Edith Patscheider die Direktorin der Volksschulen Ottmanach und St. Thomas: „Wir haben jetzt Abteilungsunterricht in zwei Klassen. Zu Schulbeginn sah es so aus, als hätten wir selbst dafür zu wenig Schüler und müssten auf einklassigen Unterricht umstellen.“ 28 Kinder besuchen die VS Ottmanach, 122 die VS St. Thomas.

