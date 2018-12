Weihnachtsgeschäft "Kaufen laufen" war das Motto des Tages

Wer hat noch keins, wer braucht noch eins? In Scharen waren Einheimische und Avdvent-Touristen am Samstag in Kärnten auf der Jagd nach Weihnachtsgeschenken. Der Handel freut sich über gute Geschäfte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Endspurt im Vorweihnachtsgeschäft © elisabeth peutz,

Wer heute in einer von Kärntens Städten unterwegs war, der konnte ich davon überzeugen: Weihnachten ist auch heuer nicht zuletzt für den Handel ein Fest. "In Summe wird es so wie im Vorjahr gewesen sein, vielleicht mit einem kleinen Plus", sagt Ernst Hofbauer, der Manager der City-Arkaden in Klagenfurt: "Der Samstag war der frequenzstärkste Tag. Aber schon die ganze Woche war sehr stark."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.