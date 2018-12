Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© LPD Kärnten

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Samstag gegen 9.10 Uhr in Klagenfurt. Ein 27-jähriger Slowene fuhr mit seinem Auto von der Koschatstraße in den Villacher Ring ein - bei grüner Ampel, wie er später angab. In der Kreuzung krachte er gegen ein auf dem Villacher Ring in Richtung Süden fahrendes Rettungsfahrzeug, das mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs war.