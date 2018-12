Facebook

Die Serie an Todesfällen durch Drogenkonsum in Kärnten reißt nicht ab. Wie die Polizei am heutigen Samstag bekanntgab, verstarb diese Woche ein 43-Jähriger im Klinikum Klagenfurt. Der Klagenfurter war nach einem medizinischen Notfall dort eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete in weiterer Folge eine Obduktion an. Als Todesursache wurde übermäßiger Suchtmittelkonsum festgestellt.