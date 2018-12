In der Pfarre St. Theresia in Klagenfurt pflegt man die Tradition der Herbergsuche. Die Muttergottes wird weitergereicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Renate Schemitsch, Siegfried Petschnig, Rainer Lube und Otti Kröpfl bei der Übergabe der Maria © elisabeth peutz

Die Kirche in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt ist eine der neueren in Klagenfurt. Aber die Tradition, die man in der Pfarre aufrecht erhält, ist uralt und in Städten eher unüblich. „Bei uns geht die Heilige Maria im Advent auf Wanderschaft“, erklärt Renate Schemitsch, die „seit vielen Jahren im Pfarrgemeinderat aktiv“ ist und seit einiger Zeit diese spezielle Form der Herbergsuche organisiert.