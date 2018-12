Sportpark Klagenfurt"Es gibt noch einen Termin für ein Mega-Konzert 2019"

Vier Großkonzerte sind 2019 im Wörthersee-Stadion geplant. Eines könnte noch dazu kommen. Plus: In einem Jahr soll wieder Eishockey gespielt werden.

Ende 2019 könnte es wieder ein Eishockey-Spiel im Stadion geben © Markus Traussnig

Im Jänner 2015 war das Wörthersee Stadion zum zweiten und bisher letzten Mal Schauplatz eines Eishockey-Derbys. Im kommenden Winter könnte es wieder so weit sein. "Es wäre wieder an der Zeit, dass wir da etwas machen", sagt Gert Unterköfler, Geschäftsführer des Sportparks. Durch die zahlreichen Konzerte im Sommer - Ed Sheeran spielt zwei Mal, auch Bon Jovi und Andrea Berg treten auf - und die Kunstinstallation "For Forest" werde der Rasen ohnehin sanierungsbedürftig sein. "Da würde sich ein Eishockeyspiel gut einfügen." Ob es wieder ein Spiel zwischen dem KAC und dem VSV wird, lässt Unterköfler offen. "Warum muss es ein Liga-Spiel sein?", regt er zu einer Diskussion und zum Träumen an.