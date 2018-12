Obdachlos in Klagenfurt„Was macht es mit Menschen, wenn es keinen Platz für sie gibt?“

Facebook

Leo zeigt seinen einstigen Schlafplatz © KLZ/Markus Traussnig

Wenn Sie diese thermoaktive Schrift lesen können, hat es weniger als 5 Grad. Zeit Obdachlosen zu helfen“, steht auf einer Leuchtreklame. Es ist sogar noch kälter. Minus vier Grad zeigt die Handy-App an. Die Nummer, die am Plakat angegeben ist, ist jene des Kältetelefons der Caritas – 0463 396060. 43 Anrufe gab es in den letzten Wochen, erzählt Simone Wulz, Mitarbeiterin beim Kältetelefon. „Die Leute teilen mit, wo ein Obdachloser einen Unterschlupf gefunden hat, dass sie sich um ihn sorgen.“ Oft berät man die Anrufer, wie sie helfen können, in vier Fällen vermittelte man in Klagenfurt einen Schlafplatz, in zehn Fällen rückten in Villach die Samariter aus. In fünf anderen Fällen halfen die Mitarbeiter der Caritas mit Decken, Schlafsäcken, wärmendem Tee den Menschen auf der Straße.

Doch viele der rund 80 Obdachlosen in Klagenfurt kennen Schlupfwinkel, die den Menschen im Vorübergehen nie auffallen würden. Ein Mann, der lange auf der Straße lebte und diese Winkel kennt, ist Leo. 67 Jahre ist er alt, mehr müsse man über ihn nicht wissen. Doch dann erzählt er doch mehr über sich. Er ließ die falschen Leute in seine Wohnungen, stellte etwas an. Er macht mit den Händen eine Handschellen-Geste. „Dann wurde ich rausgeschmissen.“ Fortan hauste Leo in diesen Schlupfwinkeln.

Einmal hat eine Frau auf der Toilette der Domgarage ein Kind geboren. Leo, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Caritas

Er führt durch die kleinen Gassen der Stadt und zeigt in Ecken und Nischen. „Da bist du vor Wind und Regen sicher, da kann man es ein paar Stunden aushalten“, zeigt Leo auf einen versenkten Hauseingang, der offensichtlich nicht mehr genützt wird. Leo hat mittlerweile eine kleine Wohnung in St. Ruprecht. Als er aber noch Nacht für Nacht nach einer Bleibe suchen musste, war oft die Domgarage sein Quartier. „Wenn du die Treppen runter gehst, merkst du, wie es warm wird.“ Er war nicht der einzige, für den die Garage zum Zufluchtsort wurde. „Einmal hat eine Frau auf der Toilette der Domgarage ein Kind geboren.“ Er sagt es gerade so, als wäre dies eine alltägliche Sache. Sie war es für ihn wohl auch. „Viele können nicht in Wohnungen, weil sie das nicht schaffen“, sagt Leo. Für diese Menschen sei es in den letzten Jahren noch härter geworden, sagt er mit seiner tiefen, rauchigen Stimme. Aus der Domgarage wurden die Obdachlosen vertrieben, Abbruchhäuser gibt es wegen des Bau-Booms nicht. Vereinzelt gibt es noch Mülltonnen in Hinterhöfen, wo man sich verkriechen könne. Im Sommer dürfen die Menschen im Garten des Doms schlafen.

Schwester Grete kennt die Szene Foto © KLZ/Markus Traussnig

Am Tag gibt es das Eggerheim der Caritas in der Kaufmanngasse. 1,20 Euro zahlt man dort für ein warmes Mittagessen, 40 Cent für einen Kaffee. „Vor allem aber können die Menschen hier bleiben“, sagt Schwester Grete. Die 32-Jährige gehört dem Ursulinen Orden an und hilft bei der Caritas mit. Sie kennt die rund 80 Obdachlosen der Stadt, die ihre Wohnanschrift im Eggerheim haben und weiß auch, wie es ihnen geht. „Man soll nicht glauben, dass die Leute in ihren Nischen Schlaf finden“, sagt sie. Die Menschen würden immer nur für ein paar Stunden an einem Platz bleiben, dann müssen sie wieder weiterziehen, weil sie sonst von der Polizei oder Hauseigentümern vertrieben würden. „Was macht es mit Menschen, wenn es keinen Platz für sie gibt?“, fragt Grete. Die Zahl der Obdachlosen ist in den letzten Jahren gestiegen, die Probleme wurden schlimmer. „Die Alten trinken nur, die Jungen aber nehmen Gift“, sagt Leo. Er kannte einen der 23 Drogentoten dieses Jahres.

Für Leo ist die ehrenamtliche Arbeit im Eggerheim zum Halt geworden – und die Nachbarn in seinem Haus. „Ein alter Syrer mit seinem 14-jährigen Enkel. Auf die schau’ ich. Diese zwei und die Leute im Eggerheim, das sind meine Familie. Mit ihnen feier ich Weihnachten.“

Hintergrund Rund 80 Menschen haben in Klagenfurt ihre Wohnadresse beim Eggerheim – damit sie überhaupt eine haben und von den Behörden erfasst werden können.

Schlafplätze gibt es dort nicht, die Stadt betreibt ein Obdachlosenheim, in der Szene „Asyl“ genannt,

südlich des Bahnhofs. Rund 50 Menschen haben hier Platz, bei einer Kältewelle wird aufgestockt.

Das Kältetelefon der Caritas ist unter (0463) 396060 erreichbar.

