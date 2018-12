Facebook

Wetter

Das milde, aber für die herrschende Jahreszeit nicht untypische Weihnachtstauwetter bleibt uns auch am 4. Adventsonntag erhalten. Mit einer lebhaften, westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung erreichen nämlich sehr milde Atlantikluftmassen unser Land. Die durchziehenden, oft auch ausgedehnten Wolkenfelder lockern immer wieder etwas auf und daher zeigt sich zwischendurch auch die Sonne. "Frieren muss man selbst auf den Bergen am Samstag nicht und bei einer Skitour oder einem Skitag auf den Pisten muss man sich nicht dick vermummen", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen in den Niederungen rund um den Wörthersee am Nachmittag auf Werte bis nahe +7 Grad.

Tipp des Tages

Das Weihnachtssingen der Kärntner aus Maria Wörth steht unter dem Titel "Es war a stille Nacht". Bei dieser Einstimmung auf den Heiligen Abend, die heuer zum 14. Mal stattfindet, ist auch das Quartett der Postmusik, Verena Schulz (Harfe) und Petra Spielvogel (Klavier) mit dabei.

Adventkonzert Maria Wörth. Pfarrkirche. 23. 12., 19 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende.