Falk Reisenauer aus Namibia mit Direktorin Silke Bergmoser und Werkstättenleiter Wolfgang Pfeiffer © Weichselbraun

Sie gewinnen regelmäßig Wettbewerbe, entwickeln Techniken und Strategien für internationale Konzerne: Die Schüler der HTL Ferlach blicken auf Basis einer langen Tradition in die Zukunft. Seit 140 Jahren gibt es ihre Schule nun schon. Vor dem Gebäude steht noch ein Denkmal zur Erinnerung an die Gründung der „K. & K. Fachschule für Gewehrindustrie“ im Jahr 1878. „Intention für die Gründung der Schule war die Hebung der lokalen Waffenindustrie“, schreibt Historikerin Renate Jernej in dem Buch „Die Geschichte der Ferlacher Büchsenmacher“.

