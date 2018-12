Grafenstein"Gesunde" Volksschule wurde ausgezeichnet

Facebook

Miggitsch, Bürgermeister Stefan Deutschmann, Michor, Elke Jenkner mit Schülerinnen © KGKK

Unter dem Motto "G'sunde Lebenswelt Schule" bietet die Kärntner Gebietskrankenkasse (KGGK) seit 14 Jahren Gesundheitsförderung in Bildungseinrichtungen an. "Ziel dieses Angebotes ist es, die Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken", sagt KGKK-Obmann Georg Steiner. Die Gebietskrankenkasse zeichnete sieben Schulen für ihr nachhaltiges Engagement aus. Dazu gehört auch die Clemens-Holzmeister-Schule in Grafenstein. KGKK-Direktor Maximilian Miggitsch übergab Direktorin Andrea Michor am Freitag die Plakette "G'sunde Lebenswelt Schule".

Die Volksschule nahm unter dem Projekttitel "Bewegung und Ernährung als wesentliche Bausteine der Gesundheitserziehung" an der Aktion teil. Sportliche und gesundheitsfördernde Aktivitäten, wie zum Beispiel Bewegungstage (Schwimmen, Eislaufen, Wandertage), die Teilnahme am Programm "Volksschule in Bewegung", Inanspruchnahme des Motorikparks mit allen Klassen/SchülerInnen im Schulgarten, "Turnübung der Woche", "Bewegte Pause", "Bewegter Unterricht" und Kooperationen mit Sportvereinen stehen regelmäßig auf dem Programm. Darüber hinaus wird in jeder Klasse die Lebens- und Selbstkompetenz der SchülerInnen gestärkt.