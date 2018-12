Am Samstag klettert das Thermometer auf bis zu 8 Grad. In höheren Lagen ist mit Wind zu rechnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es ist für die Jahreszeit wieder zu mild © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Wetter

Im Bereich einer lebhaften West- bis Nordwestströmung strömt recht milde Luft zu den Alpen. Dabei ist es bei uns auf der Südseite der Alpen freundlicher als im Norden Österreichs. Bei uns im Land lockert der zumindest in der Höhe spürbare Wind die Wolken immer wieder auch stärker auf und es scheint zwischendurch für längere Zeit die Sonne. Dazu sollte es weitgehend trocken bleiben. "Es ist außerdem zu mild für die Jahreszeit und bei den letzten Weihnachtsvorbereitungen muss man daher auch nicht wirklich frieren", prophezeit Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen nämlich zum Beispiel in Villach am Nachmittag auf Werte bis nahe +7 oder +8 Grad an. Vereinzelt können die Kälteseen in den Niederungen auch etwas zäher sein und es ist somit um ein paar Grade frischer als sonst im Land.