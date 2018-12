Facebook

Schnee findet man nur auf den Bergen © Fuchs Jürgen

Die beiden Weihnachtsfeiertage werden freundlich, ja sogar sonnig, werden, versprechen die Meteorologen des privaten Wetterdienstes meteo experts. Nur am Mittwoch wird es die Sonne im Klagenfurter Becken etwas schwerer haben, da könnte sich etwas hartnäckiger der Nebel halten. Ein Hochdruckgebiet hat sich breit gemacht. Trotzdem werde es aber, so die Meteorologen, mild bleiben. Die Temperaturen klettern wieder auf bis zu fünf Grad. Schnee ist (leider) nicht in Sicht.