Was erwartet uns heute am Heiligen Abend: Regen oder Schnee? Die Meteorologen haben die Antwort darauf.

© Juergen Fuchs

Die gute Nachricht vorweg: Es wird nicht kalt. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit recht mild und werden klettern heute auf bis zu sechs Grad plus. Laut dem privaten Wetterdienst meteo experts hat sich über Nacht eine Kaltfront aus dem Norden breit gemacht. "Sie ist allerdings nur abgeschwächt wirksam", so der Meteorologe. Was bedeutet das für die alles entscheidende Frage: Kommt heute noch Schnee? Die Meteorologen sagen ganz klar, nein. Auf den Regenschirm sollte man dennoch nicht verzichten: "Es wird ein paar Regentropfen geben", sagt der Meteorologe. Insgesamt soll der Tag wettermäßig aber recht freundlich werden.