Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den Kompetenzzentren wird an modernsten Geräten gelernt © HTL

Die HTL 1 Lastenstraße in Klagenfurt geht seit einigen Jahren neue Wege. Die Bildungsanstalt hat ihr Leitbild gänzlich neu ausgerichtet. Mit dem "Energiemasterplan HTL 1" nehme Direktor Michael Archer und sein Team eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit und Ökoenergie ein. So wurden zum Beispiel abteilungsübergreifende Schwerpunkte wie jener zur E-Mobilität geschaffen und Labors und Werkstätten zur Energie- und Umwelttechnik eingerichtet und Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach der Schule installiert. Seit Anfang Dezember gibt es an der Schule das Kompetenzzentrum für "Erneuerbare Energien und Speichertechnik". Hier werden die SchülerInnen künftig in den Bereichen Speichertechnik, Photovoltaik und Energiemanagement ausgebildet werden. Das Engagement der Schule machte sich bereits bezahlt. Die HTL wurde für ihre Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit in das ÖKOLOG-Netzwerk aufgenommen.