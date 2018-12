37-Jähriger war monatelang in einem Gästehaus in Pörtschach eingemietet. Als der Betreiber bemerkte, dass er polizeilich gesucht wird, flüchtete der Mann. Wenige Tage später wurde er nach einem Einbruch in ein unbewohntes Wohnhaus verhaftet.

Ein europaweit gesuchter 37 Jahre alter Deutscher war monatelang in einem Beherbergungsbetrieb in Pörtschach am Wörthersee untergetaucht. Der Mann hatte von 5. Oktober bis 15. Dezember ein Zimmer in einer Pension bewohnt. Als der Gästehausbetreiber ihm auf die Schliche kam, meldete sich dieser bei der Polizei. Die Beamten ermittelten und stellten dabei fest, dass gegen den Deutschen ein europäischer Haftbefehl besteht. Vom Deutschen fehlte am 16. Dezember jede Spur, auch von den 800 Euro Miete.