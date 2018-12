Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Lindwurm-Garage stehen insgesamt 380 Stellplätze zur Verfügung © KLZ/Markus Traussnig

Im November ging rund um den Neuen Platz in Klagenfurt die Begegnungszone in Betrieb. Für deren Errichtung mussten Parkplätze geopfert werden. Ein Umstand, der bei den umliegenden Kaufleuten für Unmut gesorgt hat. Sie befürchteten weitere Frequenzrückgänge in der Innenstadt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.