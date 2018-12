Facebook

Wetter

Wir geraten in den Einflussbereich einer starken Westströmung in der Höhe. Man kann sich auf eine Mischung aus Nebel, Sonne und ausgedehnten Wolkenfeldern einstellen. Gerade im Wörtherseeraum hält sich für ein paar Stunden Hochnebel. Die Sonne zeigt sich somit nur zeitweise, meist bleibt es aber gänzlich trocken. Weihnachten naht mit Riesenschritten und damit kommt sicherlich bei vielen Menschen auch die Frage nach dem obligatorischen Weihnachtstauwetter auf. "Sicher ist, dass es kommt und zwar setzt es sich schwerpunktmäßig am vierten Adventwochenende durch", behauptet Wetterfachmann Werner Troger. Am Freitag sind die Temperaturen vorerst noch ziemlich kalt, speziell in den schattigen und windschwachen Tal- und Beckenlagen. Hier sind tagsüber höchstens zarte Plusgrade möglich, zum Teil bleibt es sogar frostig. In mittleren Lagen und auf den Bergen kann es jedoch bereits milder werden.

Tipp des Tages

Unter dem Motto "Charity Yoga all Night Long" veranstaltet "SuperActive.at" am Freitag die "Lange Nacht des Yoga" und nutzt dabei die Wintersonnenwende für den guten Zweck. Jeder kann mitmachen. Yoga-Anfänger und Fortgeschrittene werden dabei auf Ruhe, Besinnlichkeit und Geborgenheit der Weihnachtszeit eingestimmt. Die Besucher können jederzeit in das Programm einsteigen oder auch von Anfang bis Ende mitmachen. Alle Einnahmen der Veranstaltung werden an den Kärntner Verein „Hirnverletzt vernetzt“ gespendet. Das Netzwerk für Menschen mit erworbenen Hirnschäden unterstützt Betroffene und Angehörige. Zur Info: In Kärnten gibt es über 12.500 Menschen mit erworbenen Hirnschäden.

Lange Nacht des Yoga Klagenfurt. ÖSD, Universitätsstraße 102. Freitag, 21. 12., 17-23 Uhr. Keine Anmeldung notwendig.

Eintritt: freiwillige Spende. Infos unter: www.superactive.at