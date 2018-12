Der Klagenfurter Mihret Redzic fand in einem Stadtwerke-Bus eine Brieftasche mit 4000 Schweizer Franken. Der Busfahrer meldete den Fund und machte mit seiner Ehrlichkeit der Besitzerin ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.

Mihret Redzic fand Brieftasche mit 4000 Schweizer Franken in einem Stadtwerke-Bus © Helge Bauer

Eine Klagenfurterin durfte sich dieser Tage über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen. Sie war am Dienstag gegen 15 Uhr mit einem Stadtwerke-Bus nach Krumpendorf unterwegs. Während der Fahrt dürfte ihr unbemerkt ihre Brieftasche aus der Handtasche gefallen sein, in der rund 4000 Schweizer Franken und 100 Euro waren. In Krumpendorf stieg sie aus dem Bus und machte sich auf dem Weg Richtung Bahnhof.

