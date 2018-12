Glück im Unglück hatte eine Klagenfurterin: Sie verlor im Bus ihre Brieftasche. Der Busfahrer fand sie und meldete das der Fahrdienstleitung. Noch am selben Tag bekam die Frau ihre Geldbörse zurück.

© Klz/Scheriau

Am Dienstag gegen 15 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt mit einem Bus der Klagenfurter Stadtwerke von Klagenfurt nach Krumpendorf. Während der Fahrt fiel ihr unbemerkt die Geldbörse aus ihrer Handtasche und blieb zwischen Sitz und Außenwand des Busses stecken. In der Brieftasche befanden sich laut Polizei rund 4000 Euro. Die Frau stieg gegen 15.20 Uhr in Krumpendorf aus dem Bus - der Verlust ihrer Brieftasche fiel ihr zunächst nicht auf.