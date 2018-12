Weihnachtsbeleuchtung"Las Vegas" am Klagenfurter Stadtrand

Facebook

Die Tessendorferstraße ist in der Adventzeit festlich beleuchtet © ©helgebauer

Die LED-Lichter zählen? Das hat sich Franz Widrich noch nie überlegt. "Ich bin mir nicht einmal sicher, wie viele Lichterketten, leuchtende Rentiere und andere Glüh-Gegenstände wir im Garten haben, über 400 werden es aber sicher sein." Vor 15 Jahren begann der pensionierte Konzerthaus Direktor damit, eine Lichterkette in seinem Garten aufzuhängen. Jahr für Jahr kamen neue Exponate dazu. "Mittlerweile strahlt der Garten so, dass der Nachbar zum Lesen kein Licht mehr einschalten muss", lacht Widrich. Jeden Abend zwischen 16 und 24 Uhr sowie von 5 bis 7.30 in der Früh leuchtet sein Winterwunderland. Und es zieht auch Gäste an. "Es gibt wirklich Besucher die aus ganz Kärnten in die Tessendorferstraße fahren, um sich unser Haus anzuschauen." Eintreten könne man aber nicht. "Wenn ein Kind ein Foto vor der Krippe will, dann öffnen wir das Tor, aber sonst es es zu kompliziert, der ganze Garten ist ja voll mit Kabeln." Widrich mit Enkel Elias und Nichte Anna-Lena Foto © ©helgebauer

Der Stromverbreuch hält sich übrigens in Grenzen. "In den fünf Wochen vor Weihnachten kostet mich der Strom cirka 120 Euro, das ist überschaubar, wenn man bedenkt, dass wir sogar eine Krippe mit Musik haben." Licht: Weihnachtszauber in Klagenfurt