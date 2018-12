Facebook

Wetter

Der Tiefdruckeinfluss nimmt ganz leicht zu. Vielfach überwiegen die Wolken und vor allem in der ersten Hälfte des Tages ist örtlich auch minimaler Schneefall dabei. Nennenswerte Neuschneemengen sind fast nirgends zu erwarten. Der Nachmittag verläuft meist wieder trocken und die Wolken können eventuell ein wenig auflockern. "Machen Sie am Nachmittag beispielsweise einen Stadtbummel und kaufen Sie dabei gleich die letzten Weihnachtsgeschenke ein", rät der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Wie sieht es mit den Temperaturen aus? Oben auf den Bergen wird es dabei von der Tendenz her eher kälter, herunten in den Tal- und Beckenlagen eher eine Spur milder. Beispielsweise im Raum Villach hat es am Nachmittag leichte Plusgrade.