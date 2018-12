Feuerwehr- und Rettungseinsatz auf der Rosentalstraße in der Gemeinde Gallizien. Ein Pkw-Lenker prallte mit seinem Wagen gegen das Heck eines Traktors. Der Unfalllenker wurde von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die FF St. Margareten/Rosental, die FF Gallizien und die FF Abtei standen im Einsatz © FF St. Margareten/Rosental

Am Mittwoch gegen 9.40 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Traktor samt beladenem Anhänger, nachdem er neben der Rosental Bundesstraße (B 95) Holzladearbeiten durchgeführt hatte, vom Ladeplatz auf die Bundesstraße in Richtung Freibach auf. Zur selben Zeit fuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem in dieselbe Richtung.