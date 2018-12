Facebook

Es war wieder einer dieser winterlichen Tage. 23. Dezember, 21.30 Uhr. Ladenschluss für den Adventmarkt. Nach und nach verschwand das Gelächter der Leute, der Geruch von Glühwein, die Wärme des Feuers und die Lichter. 23.50 Uhr. Stille. Dunkelheit. Kälte. Die Nacht war sternenklar. Keine einzige Wolke hielt die schwindende Wärme am Boden. 23.59 Uhr. Eisiger Wind strich um die Statuen des Lindwurmes und seines Nachbarn Herkules. 00.00 Uhr, 24. Dezember, Weihnachten. Neben dem kalten Licht tausender Sterne tauchte plötzlich eine Sternschnuppe auf und jagte über den Nachthimmel. Was danach geschah - darüber kann man nur munkeln. Es heißt, dass in dieser Nacht etwas Magisches stattgefunden hat. Als nämlich die Sternschnuppe ihre Bahn zog, erwachten der Lindwurm und Herkules aus ihrem Schlaf. Wer das nicht glauben will, sollte seine Zeit nicht damit verschwenden, diesem Text weiter zu folgen - allen anderen: Viel Spaß!