Die Polizei ermittelt gegen den Lattenschläger © KLZ/Jürgen Fuchs

Was steht hinter einem Zerstörungsakt, der eine 49-jährige Klagenfurterin mehrere Tausend Euro kosten wird? Am Dienstag gegen 23 Uhr tauchte beim Wohnhaus der Frau im Klagenfurter Stadtteil Viktring im Schutz der Dunkelheit ein mit einer Holzlatte "bewaffneter" Mann (52) auf. Er begann mit der Latte reihenweise Fenster zu zertrümmern, sieben Stück an der Zahl. Eine Zeugin beobachtete das Treiben und rief sofort über Notruf die Polizei. Als eine Sektorstreife der Polizeiinspektion Villacher Straße am Tatort eintraf, konnte sie den Klagenfurter stellen.