Ferlach Polizei konnte Autodieb fassen

© APA/Pfarrhofer

Die Polizei konnte den Einbruch in eine Kfz-Werkstätte in Ferlach von Anfang Dezember klären. Nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Ferlach wurde ein 38-jähriger Mann aus Ferlach als Tatverdächtiger ausgeforscht. Bei seiner Einvernahme am Dienstag zeigte er sich geständig, am 1. Dezember aus der Werkstatt mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen zu haben. Zudem soll der 38-Jährige einen dort abgestellten Pkw gestohlen und damit einen Verkehrsunfall verursacht haben. Das beschädigte Auto konnte er noch bis Unterbergen lenken, danach flüchtete der Mann zu Fuß weiter.