Serie setzt sich fort Klagenfurter könnte der 23. Drogentote in diesem Jahr sein

26-Jähriger wurde am Dienstag tot in seiner Wohnung gefunden. Es besteht der Verdacht auf Drogenmissbrauch. Obduktion wird am Mittwoch durchgeführt.

Wie die Polizei bestätigt, wurde am Dienstag ein 26-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Klagenfurt gefunden. Da, dem Vernehmen nach, in der Wohnung auch Suchtmittel gefunden wurden, liegt der Verdacht nahe, dass der Mann aufgrund seines Drogenkonsums gestorben ist. Die genaue Todesursache wird jedoch erst bei einer Obduktion geklärt werden können. Diese soll am Mittwoch erfolgen.