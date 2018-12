Kleine Zeitung +

23. Drogentoter in Kärnten Mutter fand toten Sohn im Haus

Ein 26 Jahre alter Klagenfurter wurde am Dienstag tot in seiner Wohnung gefunden. Die Obduktion zeigte, dass er an einer Hirnlähmung infolge von Suchtgift- und Arzneimittelmissbrauch starb.