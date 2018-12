Dem Faustschlag ging eine angebliche rassistische Beleidigung voran. Der Täter flüchtete in die Klagenfurter Innenstadt, konnte aber kurz darauf gefasst werden. Er wurde angezeigt.

Am Christkindlmarkt

Der Angreifer wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt © dankos - Fotolia

Am Chrisktkindlmarkt auf dem Neuen Platz in Klagenfurt kam es Dienstagnachmittag gegen 13.25 Uhr zu einer Gewalttat. Weil sich ein 20-jähriger Mann wegen einer angeblich rassistischen Äußerung eines 42-Jährigen beleidigt fühlte, schlug er diesem mit der Faust ins Gesicht. Der Klagenfurter stürzte rückwärts auf den Boden und erlitt dadurch eine Platzwunde am Hinterkopf. Anschließend flüchtete der Täter Richtung Innenstadt, konnte aber kurz darauf von einer Fußstreife der Polizeiinspektion Landhaushof angehalten werden.