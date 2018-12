Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Unfallsursache ist unklar.

© KK/FF Zell-Gurnitz

Eine 80-jährige Pensioistin aus der Gemeinde Ebenthal lenkte am Montag ihren PKW auf der Miegerer Landesstraße in Richtung Gurnitz (Klagenfurt-Land), als sie auf aus derzeit noch unbekannten Grund rechts von der Straße abgekommen ist. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben in einer Baumgruppe seitlich zum Stehen.

Die 80-jährige Frau wurde durch den Einsatz der FF Mieger und Gurnitz aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen. Im Einsatz standen vier Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte. Die Frau wurde an Ort und Stelle erstversorgt und von der Rettung in das UKH Klagenfurt verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

