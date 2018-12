Facebook

Der Dienstag lädt zum Skifahren ein © Nassfeld Torusismus/Daniel Zupanc

Wetter

Der Luftdruck steigt weiter an und wir geraten in den Einflussbereich eines Zwischenhochs. Die Sonne scheint dabei gebietsweise völlig ungestört, und zwar den ganzen Tag über. Nur im Klagenfurter Becken könnte sich abschnittsweise recht zäher Nebel oder Hochnebel halten. Das betrifft speziell den Wörtherseeraum und das Rosental. Es herrscht tolles Freizeitwetter. "Wer frei hat, soll beispielsweise Skifahren gehen", rät der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Bedingungen in den bekannten Skigebieten sind trotz des Schneemangels im Grunde genommen gut. Trotz Sonnenscheins bleibt es aber auch untertags recht kalt. Plusgrade werden wohl nur an den Sonnenhängen gemessen. In den schattigen/nebligen Tal- und Beckenlagen bleibt es sicherlich ganztags frostig kalt.