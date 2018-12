Facebook

Die Besitzern brachte die Katze umgehend zum Tierarzt. Dieser stellte die Vergiftung fest (Sujetbild) © ChenPG - stock.adobe.com

Ein Fall von Tierquälerei wurde in Klagenfurt bekannt. Am vergangenen Freitag wurde im Bereich einer Wohnhausanlage in der Nanninggasse in Klagenfurt-Welzenegg ein präparierter Köder ausgelegt. Die Katze einer 46-jährigen Frau hat den Köder gefressen und erbrochen. Die Besitzerin begab sich daraufhin mit der Katze zum Tierarzt. Dieser stellte eine Vergiftung durch Rattengift fest.