300.000 Euro Schaden Vier teure Pkw aus Autohaus gestohlen

Täter hatten es vor allem auf hochpreisige Fahrzeuge der Marken Audi und VW abgesehen. Einbruch geschah in der Nacht auf Montag in Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Montag in ein Autohaus in Klagenfurt ein und stahlen daraus vier hochpreisige Pkw, drei der Marke Audi und ein VW, 5 Kennzeichentafeln und sowie circa 150 Fahrzeugschlüssel für Neu- und Gebrauchtwägen.