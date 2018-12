Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Markus Traussnig

Die "Internationale Transporte Harnisch Wolfgang GmbH" in Maria Rain ist insolvent. Heute, Montag, wurde über das Unternehmen ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Überschuldung beträgt mehr als 500.000 Euro - Aktiva von 350.000 Euro stehen laut KSV1870 Passiva in Höhe von 850.000 Euro gegenüber.