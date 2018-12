Ein Sondergemeinderat mit nur einem Tagesordnungspunkt steht heute in Klagenfurt am Programm: der Verkauf der Benediktinerschule. Ob es dazu kommt, ist offen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab 14 Uhr berichten wir live aus dem Klagenfurter Gemeinderat © Markus Traussnig

Keine Spur von vorweihnachtlichem Frieden im Klagenfurter Gemeinderat. In einer Sondersitzung soll nämlich heute über den Verkauf der Benediktinerschule abgestimmt werden. Wie berichtet, will die Stadt diese an eine Gesellschaft, hinter der die Unternehmerfamilie Kanduth steht, verkaufen. Die FPÖ sowie die Mandatare der Liste Fair, des Team Kärnten, der Bürger Allianz, der wilde Gemeinderat Gerhard Reinisch und die Grüne-Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann planen jedoch einen Auszug. Sollte es dazu kommen, hätten die übrigen Gemeinderäte keine Möglichkeit einen Beschluss zu fassen, da sie nicht die erforderliche Anwesenheit von zwei Dritteln der Mandatare erreichen würden.