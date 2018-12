Zwölf Händler verkaufen bis zum 24. Dezember Tannen, Fichten und Co. aus heimischen Wäldern.

Stadtrat Geiger (Mitte mit Baum) mit den Händlern © Stadtpresse/Fleck

Als Wald mit Tannen, Fichten und anderen Nadelbäumen präsentiert sich derzeit das Vergnügungspark-Areal auf dem Klagenfurter Messegelände. Zwölf Händler bieten dort Christbäume aus heimischen Wäldern an. Der Christbaummarkt hat von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Es besteht die Möglichkeit, mit dem eigenen Pkw zum Verkaufsstand vorzufahren, um den Baum einzuladen. Der Christbaummarkt startet traditionell zehn Tage vor dem Heiligen Abend, am 14. Dezember. Am Eröffnungstag hat Marktreferent Stadtrat Markus Geiger den Standlern einen Besuch abgestattet. Der Christbaumverkauf läuft bis zum 24. Dezember.