Kärnten Martin Hoi stellt neuen Weltrekord im Stahlstangenbiegen auf

Der "Carinthian Steel Man" drückte am Sonntag am Pyramidenkogel-Turm zehn Stahlstangen in Rekordzeit millimetergenau zusammen. Der Kärntner ist bereits mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter in verschiedenen Kraftakten.