Juli im Dezember - Juljana betreut einen Stand am Christkindlmarkt in Klagenfurt © elisabeth peutz

Um den Neuen Platz in Klagenfurt wurde gepflastert und asphaltiert, um dort eine Begegnungszone zu errichten. So richtig Bewegung kommt aber erst dieser Tage in die Begegnung. Und die Menschen, die einander derzeit in der Innenstadt von Klagenfurt über den Weg laufen, haben zum Teil eine lange Anreise hinter sich.